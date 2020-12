Virgil Popescu, despre facturile mari la energie: Mi se pare o practică comercială înșelătoare / Am solicitat Consiliului Concurenței să verifice acest lucru (VIDEO)

Ministrul Energiei, Virgil Popescu a discutat marți seara, pe B1 TV, despre creșterea facturilor la energie și despre modul în care aceste măriri de prețuri îi vor afecta pe români.

„Lucrul bun este că nimeni nu va rămîne fără energie electrică, nu va fi decuplat de la rețea dacă nu reușete să fie decuplat de la rețea. Partea rea este că furnizorii, abuzând de poziția dominnată, au stabilit niștre prețuri pentru serviciul universal, mari. Practic, întâi, trec toți clienții captivi din piața reglemntată în piața universală, niște prețuri mult mai mari, față de piața liberalizată, apoi așteaptă ca fiecare client să onserve și să își caute un furnizor pe piața concurențială. Lucrul acesta nu mi se pare o politică cpncurențială corectă. De aceea am solicitat Consiliului Concurenței să verifice acest lucru. Totodată, acest lucru poate fi făcut și de către autoritatea de reglemntare în Energie care are atribuții de verificare a piețelor și a trifelor.

Nu e normal ca întâi să ducă clienții în serviciul universal mai scump și să se aștepte o lună două până când aceștia observă. Mai normal ar fi ca aceștia să fie duși pe piața concurențială, pe prețurile pe care furnizorii reglementați le au și apoi dacă nu vor niciun contract să fie preluați de piața serviciului universal.”, a explicat ministrul Energiei, Virgil Popescu, în direct pe B1 TV.

Întrebat ce se va întâmpla în cazul în care românii aleg să nu își modifice contractele pe care le au cu furnizorii de energie electrică, ministrul Energiei a explicat:

„Pe asta mizează și furnizorii, că nu îi va căuta nimeni, nu informează clineții, clienții sunt mai conservatori și nu ne grăbim să căutăm repede pe piață. Marea majoritate a oamenilor nu se grăbesc, dar dacă până la finalul lunii ianuarie nu vor încheia un contract, nu vor solicita o ofertă pe piața concurențială, la finalul lunii ianuarie vor plăti o factură cu 20% cu 15% sau cu 26% mai mare față de cea inițială”, a explicat ministrul.

„În piața liberalizată s-au impus niște servicii, pe piața serviciului universal. Legea spune că nimeni nu poate fi decuplat și nu poate rămîne fără energie electrică, dar aceasta trebuie să fie o excepție. Piața serviciului universal trebuie să fie o excepție, nu o regulă, în condițiile în care furnizorul dă faliment, se întâmplă ceva și nu dispare furnizorul de pe piață. Atunci treci în serviciul universal. Se presupune că serviciul universal poate fi mai scump, pentru că nu te-a bugetat pe tine de la început, nu și-a luat energie pentru tine de la început și atunci trebuie să o cumpere de pe piață, la un alt preț.

Dar acum vorbim de un serviciu universal care preia toți clienții din piașa reglementată. Ori asta devine acum o regulă, iar ei aici profită. Vor fi facturi medii, consumul mediu pentru o gospodărie în România este undeva la 100-120 klw pe lună. O mărire de preț de 15% duce undeva la un preț, o diferență la facutră de 10 – 12 lei, unii clienți preferă să plătească diferența asta. La o factură poate nu se simte, dar la milioane de clienții furnizorii câștigă. Acest lucru mi se pare o practică comercială înșelătoare, mi se pare că sfidează legea concurenței și am solicitat o investigație la toți furnizorii care oferă acest serviciu universal, în condițiile în care avem furnizori, pe piața concurențială care au scăzut prețurile față de reglementare”, a explicat Virgil Popescu.Soțul i-a murit la scurt timp după nuntă. Când s-a uitat la poze, văduva a descoperit un DETALIU tulburător. A fost PREA TÂRZIU

