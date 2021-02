Virgil Popescu: Prima moleculă de gaz românesc din Marea Neagră va fi scoasă anul acesta din zona de nord a litoralului (VIDEO)

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat, luni seară, pe B1 TV, că în acest an va fi extrasă ”prima moleculă” de gaz românesc din Marea Neagră. Acest lucru se va întâmpla în zona de nord a litoralului, în perimetrul Aurora.

”Eu cred că vom scoate din Marea Neagră mai mult decât vom consuma noi, dar avem răgaz până în 2025, probabil, când ar putea să iasă prima moleculă din Neptun Deep. Fac o paranteză: prima moleculă de gaz românesc din Marea Neagră va fi scoasă anul acesta de compania Black Sea Oil and Gas, din alt perimetru, Aurora, din zona de nord a litoralului, este o descoperire mai mică, un perimetru mai mic decât Neptun Deep. Da, România este producător de gaze. Suntem printre puținii producători de gaze din Europa și până când va ieși gazul cel mult din Marea Neagră avem timpă să construim mai multe centrale de energie electrică cu producție de gaze pe care le-aș vedea în interiorul arcului Carpatic pentru că zona aceea a Transilvaniei nu este una unde se produce”, a declarat ministrul Energiei, în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, unde a discutat și despre situația Complexului Energetic Hunedoara.

