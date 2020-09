Virgil Popescu: Reactoarele 3 şi 4 de la Cernavodă trebuie construite cu parteneri din UE şi NATO

Ministrul Economiei Virgil Popescu a afirmat, joi, că Reactoarele 3 şi 4 de la Cernavodă trebuie să fie realizate cu parteneri din Uniunea Europeană şi NATO.

Virgil Popescu: Am stat timp de şapte ani închişi într-o aşa-zisă colaborare cu o companie chineză

Mai exact, acesta a fost întrebat, la Eforie dacă cele două reactoare vor fi construite cu investitori chinezi sau cu alţi parteneri, răspunzând că ”prea mult timp am stat într-un aşa-zis acord cu o companie chineză, iar acestea trebuie să fie realizate cu parteneri din Uniunea Europeană şi NATO”.

„Referitor la Reactoarele 3 şi 4, de un an de zile, poate chiar mai mult, spun ceea ce am şi realizat: practic, am stat prea mult şapte ani de zile închişi într-o aşa-zisă colaborare, într-un aşa-zis acord cu compania chineză, şi eu cred că Reactoarele 3 şi 4 trebuie construite, trebuie construite amândouă cu parteneri din Uniunea Europeană şi NATO. Iar cred că în urmă cu două luni am convocat Adunarea Generală a Acţionarilor la Nuclear Electrica, prin care am denunţat acordul cu compania chineză şi în prezent Consiliul de Administraţie al Nuclear Electrica lucrează la o nouă strategie şi o să vedeţi în curând unde vom ajunge. Îmi doresc Reactoarele 3 şi 4 cu parteneri din Uniunea Europeană şi NATO”, a afirmat Virgil Popescu.

Totodată, ministrul Economiei a reinterat, întrebat despre Legea offshore şi dacă EXXON, OMV sau Lukoil o să dea curs unor proiecte, că este nevoie de o modificare a acestui act normativ în Parlament, potrivit news.ro.

„Referitor la Legea offshore, acelaşi lucru îl spun în continuare: dacă este nevoie de modificarea Legii offshore, aceasta nu se poate face decât în Parlament, iar vedeţi şi dumneavoastră în momentul de faţă ce Parlament există în acest moment, un Parlament care modifică ordonanţele Guvernului, un parlament care este superpopulist, un parlament care este împotriva românilor”, a spus oficialul.