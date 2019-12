A fost înregistrat primul deces provocat de virusul gripal în acest sezon. Victima este un bărbat în vârstă de 54 de ani din județul Dâmbovița, care nu era vaccinat antigripal, informează B1 TV.

Pacientul avea virusul gripal tip A, subtip (H1) pdm09 și condiții medicale pre-existente, potrivit Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile.

De la începutul sezonului au fost confirmate 19 cazuri de gripă în București și în județele Argeș, Caraș-Severin, Constanța, Dâmbovița, Giurgiu, Iași și Timiș.

