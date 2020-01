ALERTĂ METEO: Ninsori abundente la munte şi în nordul ţării. Drumuri ÎNCHISE din cauza viscolului (VIDEO)

Viscolul şi ninsoarea abundentă au făcut prăpăd în mare parte din ţară!

În judeţul Suceava, zeci de şoferi au rămas blocaţi în nămeţi, iar două drumuri au fost închise. Utilajele de deszăpezire au intervenit toată noaptea.

Mai mult, meteorologii au prelungit Codul Galben de viscol în 20 de judeţe , pana în această seară , la ora 22.00.

Drumul Naţional 2 Bălcauţi - Siret a fost un adevărat coşmar pentru şoferi.

Vântul puternic, de peste 70 de kilometri la oră, a spulberat zăpada, oamenii abia dacă au mai putut zări la doi metri în faţă.

În întreaga zonă, vizibilitatea a fost de sub 50 de metri.

Mai multe şosele din judeţ au fost blocate, iar pe altele s-a circulat extrem de greu.

Drumarii au intervenit continuu pentru a curăţa şoseaua.

Şi pompierii suceveni au intervenit, inclusiv cu o volă pentru deblocarea traficului.

S-a acţionat cu nu mai puţin de 34 de utilaje de deszăpezire.

Tot din cauza viscolului, Drumul Judeţean 291 A Siret - Frătăuţi Noi a fost închis pe o lungime de 14 kilometri.

A nins abundent şi în Pasul Palma, unde stratul de zăpadă a depăşit 60 de centimetri.

