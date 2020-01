O altă CRIMĂ ÎNGROZEȘTE România! Ce le-a spus principalul suspect polițiștilor (VIDEO)

Crimă înfiorătoare, sâmbătă dimineaţă, într-o casă din Vişeul de Sus. Un bărbat de 42 de ani a fost găsit fără suflare în locuinţa în care stătea cu chirie. Cel care a făcut descoperirea macabră a fost chiar proprietarul casei. Criminalul a fost prins la scurt timp de poliţişti, informează B1 TV.

Principalul suspect în cazul crimei din Vişeul de Sus a fost prins de poliţişti. El a fost ridicat sâmbătă dimineaţă, la ora 06.00, de către agenţi. Individul este un tânăr din zonă şi se ascundea în casa unor prieteni. El a fost deja dus la audieri, unde trebuie le spună procurorilor motivele care l-au împins la acest gest.

