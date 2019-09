Visscher, olandezul ucigaș, ar fi agresat sexual o altă copilă din Iași: Ar fi ademenit fetița cu gumă de mestecat (VIDEO)

Johannes Visscher, olandezul care ar fi ucis-o pe Mihaela, fetiţa de 11 ani din Dâmboviţa, se pare că ar fi făcut o victimă şi la Iaşi. În urmă cu trei ani, individul ar fi agresat sexual o altă copilă, relatază B1TV.



Deşi poliţiştii spun că toţi copiii daţi dispăruţi în acea perioadă au fost găsiţi şi nu au avut probleme, jurnaliştii de la „Bună ziua Iaşi”, scriu că părinţii fetei din Iaşi au anunţat atunci autorităţile că fiica lor ar fi fost agresată sexual. Exact în acele zile, Visscher a fost suprins plimbându-se pe străzile din Iaşi.



Individul a stat la Iaşi, în 2016, în perioada 13 şi 16 iunie. Iar pe 15 iunie a ajuns in comuna Horleşti. A dat cateva ture prin sat si a intalnit o copila, pe atunci in varsta de 8 ani. Fata a plecat de acasa pana la magazin, vrand sa cumpere doua paini si un suc, iar olandezul s-ar fi apropiat cu masina de ea si ar fi ademenit-o cu o guma de mestecat. Copila care avea in mana o sacosa, s-a urcat in masina olandezului crezand ca acesta vrea sa faca o fapta buna si ca o va lasa in fata casei in care locuieste. Nu s-a intamplat insa asta.

Individul a condus aproximativ doi kilometri pana la iesirea din sat, iar acolo, ar fi luat-o pe copila in brate si ar fi mangaiat-o in zonele intime. Speriata, fata a inceput sa tipe, iar în acel moment, agresorul s-a speriat probabil si a intors masina, lasand-o pe copila in fata casei. Pana sa fie adusa inapoi de agresor, parintii fetei aflasera deja ce s-a intamplat de la o vecina care a vazut cand micuta s-a urcat in masina necunoscutului.

Imediat, parintii fetei au sunat la 112 si au spus ca fiica lor a fost luata de un necunoscut din fata casei, însă pana sa ajunga politistii la locul indicat, copila s-a intors.

Poliţiştii au demarat însă o anchetă la acea vreme, însă individul a rămas necunoscut până astăzi. Nici nu aveau cum să îl prindă. Pe 16 iunie, Johannes Visscher se urca într-un avion care pleca din Iaşi spre Viena.

Şi potrivit, jurnaliştilor de la Buna Ziua Iaşi, olandezul a fost chiar văzut plimbându-se prin centrul Iaşiului. El a fost surprins de camerele de supraveghere de pe bulevardul Ştefan cel Mare chiar cu câteva ore de a se îmbarca în avionul care să îl scoată din ţară.