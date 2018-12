Iohannis l-a primit la Palatul Cotroceni pe cancelarul Austriei. România preia, simbolic, președinția Consiliului UE (VIDEO, FOTO)

UPDATE: Președintele Klaus Iohannis l-a primit la Palatul Cotroceni pe cancelarul Austriei, Sebastian Kurz. Vineri, în mod simbolic, România va prelua de la Austria președinția rotativă a Consiliului UE. Aceasta va fi efectiv exercitată începând din 1 ianuarie 2019. După o discuție tête-à-tête, Iohannis și Kurz vor avea o conferință de presă comună.

