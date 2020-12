Vlad Oprea, primar Sinaia: Imunitatea se câștigă și prin sport. Cei care vin la schi automat se protejează. Pe pârtii e cel mai mic risc de infectare / Nu vor fi deschise barurile (VIDEO)

Vlad Oprea, primarul Sinaiei, a explicat marți, în direct pe B1 TV, că s-au luat o serie de măsuri de protecție sanitară pentru turiștii care vor veni la schi, motiv pentru care „la gondolă se va intra sub jumătate din capacitate, iar la telescaun se creează culoare astfel încât să se păstreze distanța”. „Cei care vin la schi automat se protejează, pentru că toți au cască, ochelari, au cagulă”, spune edilul.

