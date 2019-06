Raed Arafat a declanșat un nou scandal, după ce a atras atenția iar că producătorii de tutun devin tot mai agresivi în promovarea dispozitivelor electronice de fumat, profitând de lacunele din legislația românească.

”Promovarea agresiva, sub diferite forme ascunse, a produselor din tutun continua mai mult decat oricand. Unele scapari ale legislatiei in vigoare privind fumatul sunt exploatate la maxim de producatorii de tutun iar tinta in mare parte raman adolescentii, viitorii consumatori fideli ai produselor din tutun avand in vedere adictia pe care o induc aceste produse si faptul ca o data adolescentul este “recrutat” acesta greu se mai lasa. Vedem afisele in statiile de autobuz, la mall-uri, in magazine si mai ales vedem o promovare agresiva la nivelul mediului online prin personaje cu putere de a influenta tinerii, fie si prin faputul ca, la momentul difuzarii unui material video, acestia sunt vazuti fumand sau folosind unul dintre noile “gadgeturi” pentru fumat alternativ, atractive pentru tineri”, a scris Raed Arafat, pe Facebook.

Recent, și jurnalistul Vlad Petreanu a criticat mai multe site-uri de știri care au publicat articole de promovare a dispozitivelor electronice de fumat.

”O întrebare pentru colegii mei de breaslă de la Economica.net, Adevărul, Money.ro, Wall-Street.ro, Antena 3, site-uri care care au publicat toate, azi, din senin, articole de promovare a dispozitivelor electronice de fumat: oare nu era etic să menționați și “publicitate” pe aceste articole?

Măcar atât, dacă mai mult nu se poate.

Iar domnișoarei care se dă de ceasul morții să cumpere cu toptanul articole pro-fumat, în ultimele zile: drăguțo, ne știm demult și-ți spun prietenește, te faci de râs, ești mai bună de-atât”, a scris Vlad Petreanu, pe Facebook.

Arafat a lăudat un proiect legislativ care limitează posibilitatea de promovare a acestor produse.

”Noul proiect legislativ initiat recent la parlament, care prevede corectarea si completarea actualei legislatii care reglementeaza produsele din tutun si promovarea acestora, este unul extrem de important. Acesta prevede noi masuri care limiteaza posibilitatea promovarii produselor ucigatoare din tutun sub diferite forme si interzice sponsorizarea de catre firmele producatoare de tutun pentru ca si sponsorizarea inseamna promovare si atragerea de sustinatori chiar si in randul formatorilor de opinie.

Totodata, noul proiect se adreseaza noilor produse alternative din piata si le aduce pe picior de egalitate cu produsele clasice din tutun. Astfel poate vom reusi sa mai construim un zid care sa impiedice producatorii sa ajunga la copiii si adolescentii prin diferite metode subtile. O noua masura introdusa este cea de interzicerea fumatului in masinile unde sunt minori sau femei gravide, masura exsistenta deja in mai multe tari, precum Belgia de exemplu, si care are menirea sa protejeze minorii si adlosecentii de fumatul pasiv al parintilor sau adultilor inconstienti”, a mai scris Raed Arafat.

Anterior, el avertizase că, prin promovarea intensă a dispozitivelor care încălzesc tutunul, se recrutează o nouă generație de fumători pentru următorii 20-30 de ani: ”Cu cât lăsăm acest lucru să se propage, noi nu facem decât să îi ajutăm să recruteze o nouă generaţie de fumători pentru următorii 20-30 de ani. (...) La dispozitivele de tutun încălzit parcă facem reclamă la telefoanele mobile, ce culori au aparatele, avem culoarea roz, culoarea gri, culoarea albastră, culoarea verde, după placul tău, ce culoar vrei ca să arăţi în faţa colegilor. În şcoli, nu numai că este uşor să le foloseşti, sunt gadgeturi care îl clasează pe cel care le foloseşte, este mai cool că are un aparat din acest tip. S-a gândit promovarea la absolut toate aceste aspecte. Dacă nu oprim cât mai repede şi nu punem regulamente cât mai repede, în fiecare zi noi pierdem adolescenţi şi tineri pentru aceste firme şi care nu ştim cum o să îi recuperăm. (...) Trebuie să oprim cât mai repede promovarea şi diferenţierea pozitivă între diferite metode, adică o metodă să fie preferenţială şi lăsată să se propage până ce acumulează un număr mare de utilizatori. Trebuie să folosim aceleaşi metode de oprire şi de restricţionare ale lor, pentru că toate sunt periculoase, toate cauzează boli, niciuna dintre ele nu este sănătoasă. Nu există produse de tutun sau ţigări sănătoase la acest moment”.