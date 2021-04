Vlad Voiculescu: Avem 1.687 de paturi ATI avizate de DSP și suplimentare / În toată țara sunt 846 de pacienți COVID-19 în Unitățile de Primiri Urgențe (VIDEO)

Vlad Voiculescu, ministrul USR-PLUS al Sănătății, a vorbit, marți, despre situația paturilor de Terapie Intensivă pentru pacienții COVID-19.

El a subliniat că, în acest moment, 846 de pacienți COVID sunt doar în Unitățile de Primiri Urgențe.

„Conform raportării zilnice a spitalelor, azi avem 1.687 de paturi de ATI avizate de DSP și suplimentare, adică 1.582 avizate, plus 105 paturi suplimentare, din acestea 50 sunt paturi destinate copiilor. O parte din aceste paturi sunt în spitale de monospecialitate.

Există 50 de pacienți de ATI confirmați sau suspecți COVID-19, internați în plus față de paturile anunțate inițial.

Numărul de paturi variază inclusiv în aceeași zi.

Azi, în toată țara avem 846 de pacienți la UPU. Avem 20 de pacienți intubați, avem 134 de pacienți pe ventilație non-invazivă, iar în București avem 189 de pacienți în UPU, 5 intubați și 44 de pacienți pe ventilație non-invazivă”, a explicat Voiculescu.

