Vlad Voiculescu, despre numărul de morți cu COVID-19: Am început o investigație care arată diferențe fundamentale între ceea ce se raportează și datele reale (VIDEO)

Fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, a sugerat vineri, într-o conferință de presă, că numărul de morți cu COVID-19 nu este raportat corect, rugându-l pe ministru interimar, Florin Cîțu, să revadă metodologia făcută în guvernarea partidului său cu privire la raportarea deceselor din spitale COVID. Acesta a mai spus că a început o investigație care arată diferențe fundamentale între ceea ce se raportează și datele reale.

„Avem acum un ministru interimar al Sănătății. O să îl rog pe dl ministru interimar, care ocupă funcția de prim-ministru, să revadă metodologia făcută în guvernarea partidului domniei sale cu privire la raportarea deceselor din spitale COVID. Nu aș vrea să arunc cu numere, pentru că nu am reușit să documentăm. Investigația pe care am început-o arată diferențe fundamentale între ceea ce se raportează și datele reale”, a afirmat Vlad Voiculescu.

El a adăugat că există indicii că există diferențe între decesele raportate.

„Există indicii că există diferențe între decesele raportate, mai puține decese. Vorbim despre o statistică și o metodologie care trebuie schimbată”, a spus Voiculescu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.