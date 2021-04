Vlad Voiculescu, despre ordinul privind schimbarea criteriilor de carantinare: Nu era necesar un aviz de la CNSU. Acel ordin este un pretext, pur și simplu (VIDEO)

Fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, spune că nu era nevoie de de un aviz din partea Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU), pentru ordinul care prevede schimbarea criteriilor de carantinare, așa cum a susținut, joi, premierul Florin Cîțu. În conferința de presă de vineri, Voiculescu a spus că acel ordin a fost doar un pretext pentru demiterea sa și a Andreei Moldovan.

”Nici pandemia, nici sănătatea nu pot fi gestionate doar în spitale, dar este responsabilitatea noastră să ne asigurăm că toți indicatorii reflectă realitatea, nu povești nerealiste și că deciziile sunt luate pe baza datelor, pe baza adevărului. (...)

Nu cred că e cineva din această țară care să creadă altceva decât că acel ordin este un pretext, pur și simplu.

M-aș referi la afirmația domnului premier, cum că pentru semnarea acelui ordin ar fi trebuit un aviz CNSU. Acest lucru este fals. Această afirmație este falsă. Nu era necesar un aviz de la CNSU. Doamna doctor Moldovan a explicat procesul. A fost două zile de dezbateri, două zile în care toată lumea care trebuia să fie implicată a fost implicată, au fost decizii. Există un protocol, este secretizat, îl puteți solicita”, a declarat fostul ministru al Sănătății.

Întrebat dacă premierul a fost sau nu anunțat în legătură cu acest ordin, Voiculescu a răspuns: „Ministerul Sănătății nu carantinează, nu are această atribuție. Ordinul stabilește pe baza unor date reale și extrem de relevante, precum numărul de paturi libere de terapie intensivă. Ordinul stabilește, pu și simplu, niște recomandări care, de altfel, nu am văzut să fie combătute de nimeni. Nu vorbim despre altceva decât despre un pretext.

Problemele țării acesteia nu se rezolvă politic, cu certuri de la unul la altul sau cu cineva care i-o zice altcuiva. Problemele se rezolvă cu profesionalism, bazându-ne pe date reale și pe adevăr.

Ordinul acesta vorbește exact despre asta: date, adevăr, nevoile oamenilor, nevoile sistemului sanitare. Lucrurile astea sunt cât se poate de clare”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.Liviu Dragnea, ELIBERAT din închisoare? Vestea pe care o aștepta fostul șef al PSD