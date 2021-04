Vlad Voiculescu, despre răspunderea angajatului care a refuzat să intre în TIR-ul ATI de la Spitalul "Victor Babeș", pentru a reporni ventilatoarele vitale pentru pacienți (VIDEO)

Vlad Voiculescu a vorbit, marți, în timpul unei conferințe de presă, despre tragedia care s-a peterut luni, la Spitalul Victor Babeș din Capitală.

Întrebat despre obligație de a interveni în cazul unei situații de urgență a muncitorului care a refuzat să intre în Unitatea Mobilă unde ventilatoarele de oxigen se opriseră, Ministrul Sănătății a explicat că cel mai probabil nu.

"Nu am văzut contractul, după cunoștința mea, răspunsul este mai de grabă nu. Înțelegerea mea este că venise mai degrabă pentru a rezolva o problemă punctuală, dar lucrul acesta va fi clarificat de anchetă", a spus Ministrul Sănătății.

Monica Althamer, secretar de stat la Ministerul Sănătății, a explicat că angajatul fusese chemat pentru că aparatura afișa o eroare și că a fost afectat emoțional de incidentul în urma căruia și-au pierdut viața trei paciente.

"Inclusiv domnul care era reprezentatul firme este un om cu sentimente. Să așteptăm să stabilească poliția dacă are sau nu vreo vină, omul venise pentru o eroare afișată de aparatură, s-a întâmplat să fie acolo, nu are pregătire medicală, sa vedem în ce măsură putea sa facă mai mult decât a făcut. L-am văzut ieri, era acolo, n u era într-o stare extraordinară, nimeni nu era", a spus Monica Althamer.

