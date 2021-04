Vlad Voiculescu explică de ce a durat mai bine de 4 ore să se afle despre tragedia de la Spitalul "Victor Babeș". Care au fost prioritățile

Vlad Voiculescu a explicat, marți, în timpul unei conferințe de presă, de ce a durat mai bine de patru până când tragedia de luni seară, de la Spitalul "Victor Babeș" din Capitală a fost anunțată în mod public.

Ministrul Sănătății spune că informarea publică nu era o prioritate, și că a preferat să meargă personal la unitatea avariată, să ofere ajutor.

"Am mers la spital, am întrebat dacă putem ajuta, dacă poliția și familiile au fost anunțate și am cerut să fie anunțate. Este lucrul firesc de făcut. De ce n-a auzit presa imediat? De ce n-am dat un comunicat de presă? Esențial, într-un astfel de caz este să încerci să ajuți și asta a fost prioritatea medicilor și a managerilor de acolo, după care a doua prioritate este să anunți organele, în cazul de față și familiile și după care poți să faci și un comunicat de presă", a spus Vlad Voiculescu.

Amintim că, luni seară, trei pacienți COVID au murit din cauza unei defecțiuni la instalaţia de oxigen a unităţii mobile de terapie intensivă de la spitalul ”Victor Babeş”. Cinci pacienţi au fost transferaţi: unul a ajuns într-o altă secție a spitalului, iar ceilalți patru la Spitalul ROL2 de la Otopeni, Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” și Spitalul Floreasca, a transmis Ministerul Sănătății.