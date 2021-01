Vlad Voiculescu: Incendiul de la ”Matei Balș” s-a produs într-o clădire veche, dar renovată. E una din instituțiile de sănătate bine finanțată în ultimii ani / Pacienții evacuați, duși la alte 4 spitale

Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, a vorbit, pentru B1 TV, despre incendiul care s-a produs vineri dimineață la Spitalul ”Matei Balș” și care s-a soldat cu patru victime în rândul pacienților COVID-19. Acesta a precizat că spitalul ”Matei Balș” era bine finanțat, iar clădirea în care s-a produs incendiul, deși veche, a fost renovată recent. Unii pacienți evacuați sunt acum la Terapie Intensivă tot la ”Balș”, iar restul au fost transferați la alte patru spitale din București.

„Condoleanțe famiiilor. Au fost trei persoane car au decedat atunci, în incediu, și o persoană resuscitată care, din păcate, nu a supraviețuit. Asigur pe toată lumea că vom ajuta aceste familii. Ceilalți pacienți au fost transferați. Unii sunt încă la ATI la ”Balș”, patru după informațiile mele, ceilalți sunt transferați la patru spitale. Starea lor nu pare să se fi deterioarat.

Era o clădire cu pacienți COVID-19 care a trebuit evacuată.

Din discuțiile pe care le-am avut, intervenția a fost rapidă. Nu e nimic de reproșat acolo. Trebuie să vedem cauzele.

Vorbim de o clădire veche, dar care fusese recent renovată. ”Matei Balș” e una din instituțiile de sănătate care a fost bine finanțată în ultimii ani, atât din buget, cât și din alte surse. Știu că a fost aviz, el se dă înainte de a se face lucrări într-o clădire. Aștept rezultatele anchetei. Aștept rapoartele”, a declarat Vlad Voiculescu, pentru B1 TV.

