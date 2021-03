Vlad Voiculescu: Nu exista bază științifică pentru eliminarea vaccinului AstraZeneca, nici motive de îngrijorare. Ne bazăm pe opinia Organizației Mondiale a Sănătății și a EMA (VIDEO)

Vlad Voiculescu a explicat marți seară, într-o conferință de presă, decizia de continuare a vaccinării în România cu serul AstraZeneca din lotul asupra căruia planează suspiciuni.

Ministrul Sănătății a declarat că în acest moment nu există date suficiente care să justifice interzicerea acestuia.

"Comunicarea făcută de CNCAV este foarte clara referitoare la vaccinul AstraZeneca. Nu există baza științifică pentru eliminarea lui, așteptăm decizia EMA de joi săptămâna aceasta", a spus ministrul Sănătății.

Întrebat de ce nu s-au carantinat ambele loturi de vaccin AstraZeneca care au provocat îngrijorare, Vlad Voiculescu a declarat că suspendarea primului lot, săptămâna trecută, a fost o măsură de precauție, însă pentru cel de-al doilea se așteaptă decizia Agenției Europene a Medicamentului.

"A fost o discuție cu mai multe autorități, aceasta a fost decizia la care s-a ajuns. Nu exista motive de îngrijorare. Ne bazam pe opinia Organizației Mondiale a Sănătății și a EMA.

A fost o măsura de precauție pentru ca din acel lot s-a constat ca în anumite țări ar putea să se dovedească mai târziu ca au fost probleme. A fost o măsura de precauție cu un cost minim pentru vaccinarea din România pe care am decis atunci cu toții sa o luăm", a spus Vlad Voiculescu.

