Vlad Voiculescu: Nu putem avea petreceri la Bucureşti, pe Valea Prahovei şi să ne uităm doar către spitale şi de ce nu avem mai multe paturi (VIDEO)

Fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, a atras atenția asupra faptului că pandemia de coronavirus nu poate fi rezolvată doar la nivelul Ministerului Sănătății, în condițiile în care au loc petreceri în Capitală și pe Valea Prahovei. În conferința de presă pe care a susținut-o vineri dimineață, fostul ministru a spus că nu are să-și reproșeze aspecte care țin de munca sa sau a echipei sale și a vorbit și despre situația locurilor de la terapie intensivă.

”Nu îmi reproşez lucruri care ţin de munca mea şi a colegilor mei. În patru luni s-a muncit bine, pe bazele corecte, nu pe ce trebuie unui partid sau altul, ci pentru ce trebuie oamenilor și specialiștilor din sistem. (...) Am văzut iarăși declarații publice că s-a dat comanda și ajungem la 1.600 de paturi, după care o să mergem la un nou target de 1.800. Nu vorbim de mobilă, de echipamente medicale, vorbim despre echipe de oameni. Fiecare pat înseamnă ruperea unor oameni, a unor echipamente de la tratamentul altor persoane”, a declarat Voiculescu.

