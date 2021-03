Vlad Voiculescu: Acum nu vorbim de carantinarea Capitalei, dar vor exista câteva măsuri pe care le vom discuta marți. Acestea ar putea însemna inclusiv restricții suplimentare (VIDEO)

După ce Bucureștiul a trecut de rata de infectare de 6 la mia de locuitori, ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a anunțat că în acest moment nu vorbim de carantinarea Capitalei, dar chiar azi vor fi discutate la Minister mai multe noi măsuri pentru a limita răspândirea virusului. Ar putea fi vorba inclusiv de restricții suplimentare, a precizat Voiculescu.

„Nicio măsură nu poate fi exclusă atât timp cât e vorba de sănătatea oamenilor, dar nu e vorba de carantinare în zilele imediat următoare. Vor exista câteva măsuri pe care le vom discuta acum la 13.00, la Ministerul Sănătăți cu DSU, cu INSP. E un set de măsuri ce vor fi anunțate cel mai probabil în cursul zilei de azi. Măsuri ar putea să însemne inclusiv restricții suplimentare. În acest moment nu vorbim de carantinare. Lucrurile sunt diferite de la un spital la altul și de la o localitate la alta”, a declarat Vlad Voiculescu.

Întrebat dacă se modifică criteriile pe baza cărora se stabilește carantina, ministrul Sănătății a răspuns: "Metodologia care duce către stabilirea măsurii de carantina într-o localitate sau alta, a dat greș în cazul județului Timiș. Revizuim acea metodologie tocmai pentru a a nu avea acea marja de manevră prea mare la nivel local și pentru a ne asigura că daca nu mai sunt paturi de Terapie Intensivă într-o localitatea se iau măsuri repede”.

