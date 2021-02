Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a declarat, vineri, că părinții trebuie să-și dea acordul pentru testarea elevilor în cazul în care aceasta este necesară, în acest sens oficialul a anunțat că va exista un formular tip pentru exprimarea acordului.

„Sunt reguli simple pentru părinți și o să le enumăr: reguli simple precum evaluarea copilului acasă și păstrarea lui acasă dacă are orice fel de simptome care ar putea să indice o infecție cu Covid-19. Este necesar, de asemenea, din partea părinților să-și exprime acodrul informat cu privire la testare și va exista pe pagina Ministerului Educației și Ministerului Sănătății un formular tip pentru exprimarea acordului pentru testare. Este important, pentru că doar testând putem să păstrăm pe toată lumea în siguranță. Vor exista teste antigen, teste rapide, la nivelul școlilor. O parte au fost deja distribuite, o parte vor fi distribuite în perioada imediat următoare prin Direcțiile de Sănătate Publică mai departe către fiecare unitate de învățământ”, a spus el.

Ministrul Sănătății a mai afirmat că nu este necesară o adeverință de la medicul de familie pentru începerea școlii lui. În schimb, dacă există o adeverință mai veche pentru copiii cu probleme cronice, atunci aceasta este valabilă și în acest semestru.

„Pentru părinți, un ultim mesaj: Trecem prin vremuri dificile. Prioritatea noastră a fost să nu aducem copiii și părinții, familiile, într-o situație de risc suplimentar, dar e o situașie dificilă. Copiii trebuie să meargă la școală, dar trebuie să facă asta în condiții de siguranță și acestea sunt obținute numai ca o comunitate, numai prin colaborare”, a adăugat Vlad Voiculescu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.