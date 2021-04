Vlad Voiculescu: Să demiți un om profesionist ca Andreea Moldovan fără cea mai mică discuție este echivalentul ceva mai elegant, mai cizelat al acelui ”fă, nenorocito!” (VIDEO)

Fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, a lansat un întreg șir de acuzații la adresa premierului Florin Cîțu, în conferința de presă de vineri dimineață, organizată la două zile după ce atât el, cât și medicul Andreea Moldovan au fost demiși din funcțiile ocupate în cadrul instituției guvernamentale. După ce l-a acuzat pe Cîțu că s-a folosit de forța pe care a primi-o în cadrul coaliției pentru proppria carieră, că nu s-a consultat cu cei de la Minister și că a făcut ”ievaluări” precum Tudore Toader, Voiculescu l-a criticat în termeni duri pe Cîțu și pentru modul în care a eliberat-o din funcția de secretar de stat pe Andreea Moldovan.

În acest context, Voiculescu a făcut referire la scandalul făcut de două protestatare în fața Ministerului, în urmă cu două zile.

”Eu am rămas după ziua de alaltăieri cu o imagine în minte, cu imaginea unei protestatare din fața Ministerului aruncând cu oase și strigând după doamna doctor Andreea Moldovan «fă, nenorocito!». (...)

Acest «fă, nenorocito!» se oglindește întrucâtva în felul în care a acționat premierul României.

Să demiți un om profesionist cum este Andreea Moldovan fără cea mai mică discuție este echivalentul ceva mai elegant, mai cizelat, mai politic al acelui «fă, nenorocito!».

Nu a existat nicio discuție îngtre mine și Florin Cîțu despre ce am putea să facem mai bine sau o problemă sau alta”, a spus Vlad Voiculescu.

Fostul ministru spune că "nimeni nu îşi asumă un şir infinit de mizerii, trebuie să avem o anumită decenţă în spaţiul public".

”Abia a doua zi m-am uitat la imaginile cu Andreea Moldovan. Vi se pare în regulă ca oameni care nu au furat să fie trataţi în acest fel? Oamenii de care avem nevoie în instituţiile publice nu e uşor să îi atragem dacă îi tratăm în acest fel. Dacă era sora dumneavoastră vi se păreau în regulă lucrurile astea? Nimeni nu îşi asumă un şir infinit de mizerii, trebuie să avem o anumită decenţă în spaţiul public”, a mai declarat Vlad Voiculescu.

