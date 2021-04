Vlad Voiculescu: Sunt 167 de copii internaţi cu COVID-19, din care 16 se află la ATI. 2 sunt intubați (VIDEO)

Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, a declarat că în spitalele din România sunt internați 167 de copii cu COVID. 16 sunt la Terapie Intensivă, din care doi sunt intubați. Acesta a mai precizat că a scăzut vârsta medie a celor care ajung să aibă forme medii și severe de COVID-19. În plus, spre deosebire de începutul pandemiei, acum ajung în stadiu avansat de boală persoane care nu au comorbidități.

„Acest val trei vine peste valurile anterioare, care au lăsat în urma lor un număr de pacienţi la ATI. Acest val trei vine cu noi pacienţi, care suplimentează deja numărul mare de pacienţi. Observăm o creştere a ratei de transmitere a coronavirusului şi un număr mare de persoane infectate pornind de la un caz iniţial. Altfel spus, sunt familii întregi care vin la spital după puţină vreme de la infectarea primului membru al familiei”, a explicat, duminică, ministrul.

