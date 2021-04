Vlad Voiculescu: Sunt peste 1.600 de paturi la ATI, la momentul acesta, destinate pacienţilor COVID-19 (VIDEO)

„Sunt peste 1.600 de paturi la ATI, la momentul acesta, destinate pacienţilor COVID-19 în România”, a anunțat, duminică, Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății.

Ministrul a spus că prioritară e suplimentarea numărului de paturi la spitalele cu tradiție în tratarea bolilor cronice: Spitalul Fundeni, Institutul clinic Fundeni - cu un număr de 70 de paturi cu oxigen şi 14 paturi de ATI, care sunt disponibile sau în pregătire, Institutul Oncologic Bucureşti - 5 paturi de ATI şi 5 paturi pentru terapie acută disponibile.

Voiculescu a menţionat că 35 de paturi cu oxigen sunt suplimentare la spitalul Colentina, 2 paturi de ATI la Spitalul Gerota şi 16 paturi cu oxigen la Spitalul Colţea.

