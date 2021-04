Vlad Voiculescu: UNIFARM e unul din marile jafuri ale pandemiei, cel mai mare cu siguranţă (VIDEO)

Vlad Voiculescu, fost ministrul al Sănătății, a vorbit în conferința de presă de vineri, despre sitiația de la UNIFARM. Referindu-se la faptul că Florin Cîțu a preluat interimar portofoliul de la Ministerul Sănătății, Voiculescu a spus că în această calitate, premierul ar trebui să revizuiască metodologia privind raportarea deceselor de COVID-19 și să clarifice situația de la UNIFARM.

”Avem un ministru interimar, care este şi prim-ministru, care nu ştiu cât timp are. O să îl rog pe premier să revadă metodologia făcută sub conducerea PNL anul trecut cu privire la raportarea deceselor din spitale COVID-19. Nu aş vrea să arunc cu numere, dar investigaţia noastră ne arată că există diferenţe fundamentale între numelere declarate şi cele reale”, a declarat Vlad Voiculescu.

În ceea ce privește situația de la UNIFARM, fostul ministru spune că aici s-a comis ”unul din marile jafuri ale pandemiei”.

”UNIFARM a primit prin OUG 1,2 miliade, e una din companiile în pericol de dispariţie ale statului român, e unul din marile jafuri ale pandemiei, cel mai mare cu siguranţă. Ar fi bine dacă în acest interimat aceste două lucruri ar fi clarificate, mai ales că sunt legate direct de partidul care îl susţine pe domnul premier și sunt direct legate de ceea ce s-a întâmplat în guvernarea anului trecut. Cred că românii trebuie să știe”, a mai afirmat Vlad Voiculescu.

