ALERTĂ METEO: Gerul POLAR va cuprinde întreaga țară! România, 'ÎNGROPATĂ' sub cele mai CUMPLITE ninsori

Gerul polar va cuprinde România!

S-A TERMINAT! FINAL TRIST PENTRU SILVIU PRIGOANĂ! DIN PĂCATE A PIERDUT LUPTA! ADRIANA BAHMUŢEANU, ÎN STARE DE ȘOC (GALERIE FOTO)

Specialiștii ANM au făcut o previziune îngrijorătoare privind fenomenele meteo ce vor lovi țara.

S-A TERMINAT! FINAL TRIST PENTRU SILVIU PRIGOANĂ! DIN PĂCATE A PIERDUT LUPTA! ADRIANA BAHMUŢEANU, ÎN STARE DE ȘOC (GALERIE FOTO)

Potrivit meteorologilor, va fi o iarna lungă, probabil cea mai grea din ultimii 30 de ani.

NU ESTE O GLUMĂ! MOGA S-A ÎNSURAT CU MARIA CIOBANU! ''SUNT CEL MAI FERICIT OM DE PE PLANETĂ''

e vom confrunta cu ninsori abundente, ger si viscol. Vortexul polar va lovi toată Europa, începând cu sfâșitul lunii noiembrie, iar țara noastră nu va fi ocolită.

„Faptul că în noiembrie este posibil să avem temperaturi negative nu este neobisnuit în ţara noastră. În mod obişnuit sunt lapoviţe şi ninsori, ceea ce prevesteste venirea iernii în România.

Chiar daca per ansamblu lunile de iarna au avut în general un caracter bland pe temperaturi, asta nu inseamna că iernile în Romania nu pot avea episoade de vreme severa pe viscol şi zapada care sa aduca şi ger cu valori sub -20 de grade, chiar si in zonele mai joase de relief.

Este prematur să spune dacă vom avea zăpadă de Crăciun. (…) Nu trebuie să excludem că iarna urmatoare poate sa aduca si episoade de iarnă autentică, cu zăpezi abundente”, a spus meteorologul Elena Mateescu, potrivit RomaniaTV, scrie ciao.ro.

Însă luna ianuarie va fi cea mai dură, cu de cele mai scăzute temperaturi.