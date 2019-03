Judecătoarea care l-a condamnat pe Dragnea a votat respingerea alianţei USR-PLUS: Cum s-a poziţionat fiecare membru din BEC pe această speţă

Biroul Electoral Central a dat o lovitură teribilă joi după ce a respins alianţa dintre USR şi PLUS pentru alegerile europarlamentare sub motivaţia că Dan Barna și Dacian Cioloș nu ar figura ca președinți ai USR, respectiv PLUS în Registrul partidelor politice.

Conform unor surse apropiate dosarului, citate de hotnews.ro, decizia a fost una majoritară. Pentru înscrierea alianţei în alegeri ar fi votat reprezentanți ai PNL, PLUS, ProRomânia și ai Autorității Electorale Permanente.

Balanţa a fost înclinată de 5 judecători din componenţa BEC şi restul reprezentanţilor.

Componenţa BEC este formată din 5 judecători: Georgeta Carmen Negrilă, Mirela Vişan, Geanina Cristina Arghir (magistrat care a făcut parte din completul de 3 judecători care l-a condamnat pe Dragnea la 3 ani şi 6 luni de închisoare), Alina Sorinela Macavei şi Anca Mădălina Alexandrescu.

Din partea AEP se regăsesc în BEC: preşedintele Constantin- Florin Mituleţu-Buică, vicepreşedinţii Marian Muhuleţ şi Zsombor Vajda.

Când vine vorba de reprezentanţii partidelor, regăsim următorii membri: Cristian Ene (PNL), Daniela Călin (ALDE), Răzvan-Alexandru Pavelescu (PSD), Viorica Stoica (Prodemo), Dora-Emese Szilagyi (UDMR), Valentian-Ovilian Trofin (Pro-România), Tiberiu-Ionuţ Petrecu (PLUS) şi Mihai Traian Mustăcioiu (PPU).