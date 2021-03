Vrăjitoarea Mihaela, sora șefului clanului Sadoveanu, interceptată în dosarul Oanei Zăvoranu, invitată la o gală a Institutului Cultural Român

Luna trecută, a fost organizată expoziția de artă contemporană interdisciplinară, „Future Is a Safe Place Hidden in the Witch’s Braids”, organizată de artistele Mihaela Drăgan și Virginia Lupu, la Institutul Goethe. La expoziție a apărut și Vrăjitoarea Mihaela, care apare în interceptările din dosarul Oanei Zăvoranu, informează Newsweek.ro.

„Mulțumesc organizatorilor și instituțiilor statului român care au făcut posibilă expoziția magică din această seară. Sunt fericită că harul și tradițiile noastre sunt apreciate și în România, sunt singură vrăjitoare din Europa, împreună cu fiicele mele, care am avut privilegiul să ne expunem harul și puterea magică la Berlin, Bruxelles, București și va urma în curând Singapore. De asemenea mulțumesc artistelor Mihaela Drăgan și Virginia Lupu, care sunt alături de mine”, este mesajul Mihaelei Mincă, imediat după evenimentul de la Institutul Goethe.

Mai mult, Mihaelei Mincă a fost invitată invitată și la o gală a Institutului Cultural Român.

„În această seară suntem invitate la recepția de final de festival Europalia România în Sufrageria Regală de la MNAR. Va reamintesc că anul trecut împreună cu Virgina Lupu am participat în cadrul unei expoziții «Failproof Witch» curatoriată de Anca Rujoiu în Aalst, Belgia dedicată vrăjitoriei rome și practicilor mele magice. Mulțumim Institutului Cultural Român ptr această oportunitate”, este mesajul postat pe Facebook de Mihaela Mincă pe 5 martie 2020.

Foto: Facebook Mihaela Mincă

În decembrie 2016, vrăjitoarea Melissa şi vrăjitoarea Vanessa au fost condamnate, de Tribunalul Ilfov, la câte trei ani de închisoare în cazul escrocării Oanei Zăvoranu.

Mihaela, invitata Institutului Goethe, dar și a Institutului Cultural Român, a fost interceptată în acest dosar discutând despre modul cum a fost escrocată Oana Zăvoranu, cu concubina fratelui ei.