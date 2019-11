Un bărbat suspectat că și-a omorât tatăl s-a sinucis în arestul poliției Vrancea (VIDEO)

Un bărbat suspectat că și-a ucis tatăl s-a sinucis, vineri seară, în arestul poliției Vrancea, informează B1 TV. Bărbatul fusese reținut pentru că și-a omorât tatăl după ce acesta venise de la mănăstire. Crima s-a produs pe fondul consumului de alcool. Între timp, la Inspectoratul de Poliție Județean a fost demarată o anchetă internă, pentru a se afla circumstanțele în care a decedat tânărul de 33 de ani.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.