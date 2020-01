Tradițiile din perioada sărbătorilor de iarnă sunt, cu siguranță, cele mai așteptate de români.

Fiecare zonă a țării are propriile tradiții și obiceiuri.

De exemplu, comuna Păunești din județul Vrancea este străbătută, în fiecare an, mai precis în prima zi din an, de cetele de colindători mascați. Este o tradiție de peste 200 de ani, la care participă, an de an, foarte multă lume din diverse zone ale țării, informează vrancea24.ro.

foto: Cosmin Chelaru‎/Facebook

”Uncheșii” și ”babele” traversează toate străzile din comună, cu măști mari și tălăngi uriașe. Colindătorii se adună, apoi în centrul comunei, pentru a fi admirați și aplaudați de toată lumea.

video: Rosu Vasile/Facebook



Legenda spune că parada măștilor și zgomotul asurzitor al tălăngilor alungă spiritele rele ale vechiului an și anunță cu bucurie noul an.

foto: Cosmin Chelaru‎/Facebook

”S-a muncit mult și pentru parada de anul acesta. În luna decembrie am participat la mai multe festivaluri de datini și obiceiuri din țară, unde oamenii ne-au primit cu bucurie și cu aplauze. Măștile mari se confecționează, tradițional, din piei de oaie sau capră și pene de gâscă sau rață. Aceşti uncheşi de la noi, din Păuneşti, sunt meniţi să îndepărteze spiritele rele ale anului trecut şi să aducă speranţa unui an mai bun. Măştile de pe cap reprezintă anul nou, iar aripile reprezintă înălţarea către ceruri în jurul sfintelor sărbători de iarnă. Tălăngile mari și zgomotoase sunt prinse de mijloc cu o centură groasă, care să susțină greutatea acestora”, a declarat Marian Chiriac, directorul Căminului Cultural din comuna Păunești, conform vrancea24.ro.

foto: Cosmin Chelaru‎/Facebook

”Vremea a ținut cu noi și în acest an, chiar dacă a bătut cam tare vântul, și ne bucurăm că a venit multă lume să vadă tradițiile noastre. Sunt și oameni în vârstă, dar și mulți tineri și copii, sunt oameni de la noi din comună, dar și din alte părți, care au auzit de tradițiile noastre. Ne străduim să păstrăm obiceiurile din moși strămoși și să le transmitem generațiilor tinere. Le doresc tuturor păuneștenilor, din țară și din străinătate, un an mai bun, cu sănătate, bucurie și împliniri. La mulți ani!”, a spus primarul comunei Păunești, Gheorghe Popa.

Centrul comunei Păunești a fost ocupat, și la parada din acest an, atât de cetele de colindători cât și de spectatori. Printre cei care au admirat costumațiile, momentele artistice, parada, plugurile s-au numărat sute de localnici dar și persoane venite din alte localități, chiar și din alte județe.