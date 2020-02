ÎNGRIJORĂTOR: A fost cel mai cald 1 februarie înregistrat în România (VIDEO)

Potrivit meteorologii la început de februarie am asistat la un record istoric, respectiv 1 februarie 2020, a fost cea mai caldă zi din istoria măsurătorilor.

Mai mult, în zilele următoare temperaturile vor fi mai degrabă de primăvară.

Încă nu ar fi o problema atât de mare dacă nu ne-am confruntă și cu seceta. După o toamna călduroasă și fără precipitații a venit o iarnă care până acum a semănat mai degrabă cu primăvara, tot fără precipitații.

De-a lungul timpului însă specialiştii ne amintesc că au mai existat astfel de episoade, dar acestea s-au întâmplat în a doua parte a ultimei luni de iarnă.

Deşi specialiştii spun că astfel de episoadele neobişnuite se repetă la o anumită perioadă de timp, acum durata acestora s-au extins.

Cu toate acestea, deşi ne bucurăm şi profităm de temperaturile ridicate ale acestei perioade, ele vin şi cu efecte negative.

Meteorologii trag însă un semnal de alarmă şi spun că deşi temperaturile au crescut neobişnuit pentru această perioadă, nu sunt excluse episoadele de iarnă.

