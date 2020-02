Vreme de primăvară la final de februarie. Temperaturile pot ajunge chiar și la 20 de grade săptămâna viitoare (VIDEO)

Meteorologii anunță că săptămâna viitoare ne așteaptă o vreme caldă, cu temperaturi care pot ajunge chiar şi la 20 de grade Celsius, relatează B1 TV.

De la mijlocul săptămânii încep să se adune norii, însă nu este cazul să ne speriem. La munte, în schimb, vor apărea ninsorile.

La munte va fi totuşi mai frig, însă temperaturile vor fi în continuare peste cele specifice acestei perioade din an.

După episodul de căldură este de aşteptat ca mercurul să scadă în termometre, însă meteorologii spun că nu este cazul să ne îngrijorăm.

De la mijlocul săptămânii, în unele regiuni ale ţării îşi vor face apariţia şi ploile, iar la munte sunt aşteptate ninsori.

