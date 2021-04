Vreme rece până spre finalul săptămânii. Alina Șerban, meteorolog ANM, pe B1 TV: Nopțile vor fi foarte reci. Sunt semnale că de vineri vremea se ameliorează și se încălzește treptat (VIDEO)

Temperaturile maxime de miercuri, 7 aprile, vor fi cuprinse între aproximativ 0 grade, în depresiuni, și circa 12 grade în extremitatea de sud și sud-vest a teritoriului, a declarat Alina Șerban, meteorolog ANM. În direct pe B1 TV, marți, ea a precizat că vremea rece va dura până spre sfârșitul săptămânii, dar „sunt semnale că de vineri vremea se ameliorează și se încălzește treptat”.

„Vorbim de temperaturi maxime mâine, de exemplu, ca să vă faceți idee, cuprinse undeva între 0 grade în depresiuni și cel mult 11-12 grade în extremitatea de sud, de sud-vest a teritoriului. Această vreme rece, de altfel, va ține până spre sfârșitul săptămânii. Nopțile, mare atenție, vor fi foarte reci, cu temperaturi preponderent negative. Sunt semnale că de vineri vremea se ameliorează și se încălzește treptat”, a declarat Alina Șerban în cadrul jurnalului de știri prezentat de Irina Petraru.

