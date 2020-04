Cum va fi vremea în România, în perioada următoare. Ce a spus Elena Mateescu, directorul general al ANM, în direct pe B1 TV (VIDEO)

Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a prezentat joi, în direct pe B1 TV, estimările specialiștilor cu privire la vremea din România în perioada următoare. Deși a subliniat că, din punct de vedere al precipitațiilor, ne putem aștepta la o situație normală, ea a explicat că „nu este o vreme normală dacă luăm în considerare multe zone din nordul județului Botoșani, unde avem deja cantități însemnate de grindină, unde am avut deja în vigoare trei avertizări meteorologice de cod portocaliu pentru vijelii 30, 40 de litri per metru pătrat, la nivel izolat. Pentru precipitații, da”.



„Vremea în următoarea perioadă va fi caldă, din punct de vedere al regimului de temperaturi, pentru că cel puțin până în jurul datei de 5 mai vorim despre temperaturi maxime, la scara întregii țări, cuprinse între 17 și până la 26 de grade Celsius. Ieri chiar am avut câteva recorduri înregistrate din această perspectivă, 29 de grade Celsius la Slobozia, Grivița, Fetești, Călărași, deci în partea de sud-est a Munteniei. Astăzi, la București am înregistrat deja 26 de grade, la ora 14, și în continuare avem în zone din partea de sud și vest 19, 20 de grade Celsius. Vorbim de o încălzire mai semnificativă, cu abateri termice mai mari de 4, 5 grade față de normalul climatologic al perioadei, în special în săptămâna 11 – 18 mai când ne așteptăm ca, într-adevăr, frecvența zilelor cu temperaturi maxime de peste 25 de grade Celsius, care reprezintă pragul unei zile de vară în România, să fie mult mai mare în acea săptămână. Până atunci însă vorbim de temperaturi, în care fie să ne apropiem de normalul climatologic, fie într-adevăr, în anumite zile, să depășim aceste valori”, a declarat Elena Mateescu, în direct pe B1 TV, la „Se întâmplă acum!” cu Tudor Barbu.

Întrebată dacă putem spune că vine o vreme normală, Elena Mateescu a răspuns: „Nu este o vreme normală dacă luăm în considerare multe zone din nordul județului Botoșani, unde avem deja cantități însemnate de grindină, unde am avut deja în vigoare trei avertizări meteorologice de cod portocaliu pentru vijelii 30, 40 de litri per metru pătrat, la nivel izolat. Pentru precipitații, da”.

Referitor la problemele cu seceta, directorul general al ANM a adăugat: „Din păcate vorbim de o secetă pedologică puternică și extremă prezentă în aproape toată țara, mai ales în jumătatea estică a țării”.

Întrebată ce le transmite fermierilor ale căror culturi sunt puse în pericol de secetă, Elena Mateescu, directorul general al ANM, a afirmat: „Avem un interval de precipitații, cel puțin până în jurul datei de 5 mai, la nivel izolat ne așteptăm să înregistrăm și în zonele unde seceta pedologică este extremă 20, 25 de litri per metru pătrat, dar din păcate aversele cu caracter torențial nu pot asigura completarea deficitului mare acumulat, așa cum am spus, încă din toamna anului 2019. Vorbim de un an agricol, al treilea an după 1973-1974 și 1982-1983, cu cea mai mică cantitate de precipitații înreigstrată de la 1 septembrie și până în prezent, numai 246 de litri per metru pătrat”.