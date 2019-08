De căldură vom avea partea în următoarele zile, chiar dacă suntem pe sfârșit de vară.



In zona Banatului vremea va fi calduroasa, local caniculara, cu 34 de grade pana pe 29 august. Apoi temperatura va scadea usor si treptat, pana spre 30 de grade, pe 3 septembrie.



In Crișana temperaturile vor ajunge pana la 34 de grade pana pe 29 august. Apoi, temperatura va scadea usor si treptat, pana spre 30 de grade, pe 3 septembrie. De asemenea, vom avea parte și de ploi slabe, posibil insotite de descarcari electrice, vor aparea in intervalele 26-27 august, 31 august-1 septembrie si 4-7 septembrie, scrie ziare.com.



Vreme calduroasa va fi și în Transilvania, cu maxime de 31 de grade, in perioada 26-29 august. Apoi, temperatura va scadea usor si treptat, pana pe 3 septembrie, spre 29 de grade.

Vor fi și ploi in general slabe vor cadea in intervalul 26-27 august si dupa data de 3 septembrie.



Temperaturi de 32 de grade vor fi și în Maramureș, in perioada 26-29 august. Apoi o sa se racoreasca pana pe 3 septembrie, cand vor fi 30 de grade. Va ploua slab in intervalul 26-27 august si dupa 3 septembrie.

În Moldova vremea va fi călduroasă cu până la 32 de grade, in zilele de 26 si 27 august. Apoi temperatura o sa scada usor si treptat, pana pe 3 septembrie, spre 29 de grade. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata in intervalul 4-7 septembrie, cand sunt prognozate si descarcari electrice.



În Dobroge cel mai cald va fi pe 27 august cand se anunta maxime de 31 de grade. Apoi, temperatura va scadea treptat, pana pe 31 august, spre 26 de grade. Probabilitatea de aparitie a ploilor in general slabe va fi mai ridicata doar in intervalul 5-7 septembrie.



Vremea în zona Munteniei va fi calduroasa, local caniculara in perioada 26-29 august, cand vor fi 34 de grade. Apoi, temperatura va scadea usor si treptat, pana pe 1 septembrie, spre 30 de grade. Ploile apar abia dupa 5 septembrie.

In Oltenia vremea va fi calduroasa, local caniculara in perioada 26-29 august, cand se anunta 33-34 de grade. Apoi, temperatura va scadea usor si treptat, pana pe 1 septembrie, spre 31 de grade. Ploi astepam abia in intervalul 5-7 septembrie si atunci destul de slabe.



Media maximelor termice de la munte se va mentine usor peste 20 de grade pana in data de 29 august. Apoi aceasta medie va scadea usor, spre 19 de grade pe 1 septembrie. Ulterior, variatiile de la o zi la alta vor fi nesemnificative, in jurul valorii medii de 18 grade. Va ploua in intervalele 26-28 august, 30 august-1 septembrie si 4-8 septembrie.