Vremea rea continuă să facă prăpăd în România: Localități inundate, mașini prinse de viitură și gospodării distruse. Meteorologii spun că furtunile continuă până la finalul săptămânii (VIDEO)

Vremea rea continuă să facă prăpăd în România. S-a rupt cerul în multe locuri, iar acolo unde a bătut și vântul, au apărut mari probleme. Localități inundate, mașini prinse în mijlocul viiturii și gospodării distruse. Ploile abundente au dus la inundații și alunecări de teren, iar DN 1 R, cunoscut și ca „Transursoaia”, a fost distrus de șuvoaie. Meteorologii nu au vești bune, furtunile și vijeliile continuă până la sfârșitul săptămânii, potrivit B1 TV.



O ploaie de doar câteva zeci de minute a creat haos în comuna Sisești din Maramureș. Localitatea a fost măturată de o viitură, care le-a provocat pagube importante localnicilor. În Botoșani, o ploaie torențială a transformat mai multe străzi din oraș în lacuri, în condițiile în care canalizarea nu a făcut față cantității mari de apă. Unii șoferi au avut nevoie de ajutor ca să iasă cu mașinile din mijlocul apelor.

A fost prăpăd și în Covasna, unde oamenii au privit neputincioși cum o viitură creată după o ploaie torențială le inundă casele și gospodăriile. DN 1 R, cunoscut și ca „Transursoaia”, a fost distrus de ape între localitățile Călățele și Dealu Negru. Aluviunile de pe versanți au umflat pârâul Calota, care a rupt o bucată din carosabil și a blocat circulația în zonă. Comuna Pui din Hunedoara n-a fost nici ea ocolită de probleme – apele învolburate au distrus o porțiune din drumul de acces în localitate.

