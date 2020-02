Vremea rea de la munte dă bătăi de cap șoferilor (VIDEO/FOTO)

Chiar dacă în majoritatea regiunilor din țară primăvara pare că s-a instalat, la munte precipitațiile, temperaturile scăzute și vântul puternic încă dau bătăi de cap șoferilor.

Reprezentanții CNAIR au transmis următoarele avertizări în această dimineață.

Pe DN1 în județul Sibiu, zona Bradu a aparut ploaia înghețată. Se actiineaza cu materiale antiderapante in zona dar le cerem soferilor sa circule cu prudenta in zona respectiva, ploaia înghețată fiind foarte greu de combatut.

