Vremea rea face probleme în totată țara. Un tren plin de călători a rămas blocat în drum spre București, din cauza gerului (VIDEO)

Vremea rea face probleme pe calea ferată. Un tren plin de călători a rămas blocat în această dimineață, în drum spre București, din cauza gerului.

Trenul, care circula de la Craiova către București , s-a blocat în localitatea Rădoiești, din județul Teleorman, din cauza gerului. Practic este a treia zi cu probleme pe calea ferată, din cauza vremii nefavorabile. Reamintim că atât ieri cât și duminică au avut loc astfel de incidente în România.

În cursul zilei de luni, mai multe trenuri au avut întârzieri de mai multe zeci de minute, iar pasagerii au așteptat pe peraone, în frig, sau unii dintre ei au așteptat chiar și în trenuri în frig. Până la acestă oră, avem și o reacție din partea CFR, cu privire la incidentul din acestă dimineață.

Potrivit acestora, trenul urmează să ajungă în Capitală cu întârziere din cauza unei defecțiuni la șine, iar aceștia susțin că din cauza gerului, acestea se rup. Se pare că oamenii totuși au avut căldură în tren, pe durata cât au așteptat ca locomotiva să se pună în mișcare.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.