O masă de aer polar va traversa România începând de marți, când se va răci în jumătatea de Nord a țării, anunță meteorologii. De miercuri, răcirea se va simți și în partea de Sud, iar de joi sunt așteptate temperaturi negative și brumă în depresiuni, mai anunţă specialiştii.

Pentru marti vor fi averse la munte, în centrul, nordul si vestul tarii. Din această săptămână toamna îşi intră în drepturi. Un val de aer polar care coboară din nordul continentului se îndreaptă spre România, iar temeperaturile vor scădea chiar şi cu 20 de grade Celsius în unele regiuni.

Vremea va intra intr-un proces de racire de marti, dar sa spunem ca luni se incalzește in toata tara, cu temperaturi între 22 grade si 32 in sudul OlteniEI si al Munteniei. Temperaturile vor scadea si in sudul si sud-estul tarii, dar nu atat de mult ca in nord si centru. Spre exemplu, la Craiova, soarele ar urma sa se arate in fiecare dintre urmatoarele zile, in afara de miercuri.

Miercuri vremea se raceste in jumătatea tarii, temperaturi normale doar in sudul tarii. Potrivit ANM, in Capitala, saptamana incepe cu vreme buna. Astfel, luni si marti vom avea cer senin sau variabil, iar temperaturile maxime vor creste, ajungand la 31 de grade Celsius. Abia de miercuri se va mai raci, iar maximele vor scadea pana la 26 de grade Celsius.

De joi vremea va fi răcoroasă în toată ţara, cu maxime de la 15 la 23 de grade. În depresiuni, nopţile şi dimineţile vor aduce chiar temperaturi negative şi brumă.

