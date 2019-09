Te-ai gândit vreodată să-ți faci o mini-escadrilă? Trei aeronave de vânătoare F-16 au fost scoase la vânzare și pot fi cumpărate de oricine (VIDEO)

Trei avioane F-16 operaționale au fost scoase la vânzare în sectorul privat de către Jet Lease, o firmă de leasing de aeronave din Palm Beach, Florida, SUA, potrivit The Drive citat de defenseromania.ro.



Practic, orice cumpărător interesat își poate achiziționa acum o mini-escadrilă privată de F-16. Aparatele provin din Iordania, care a cumpărat câteva zeci de aparate F-16 second hand din state NATO precum Belgia și Olanda, între 2008 și 2017.



Totuși, publicația a explicat că nu este un fapt neobișnuit, deși ar putea părea ciudat la prima vedere. În general, acestea sunt achiziționate de diverși magnați sau companii aeriene, care ulterior le demilitarizează. Totuși, interesant în cazul uneia dintre aeronavele F-16 este că aceasta nu a fost demilitarizată, o diferență esențială pentru acest tip de achiziție.



Mai exact, este vorba despre despre un F-16 A/B Fighting Falcon, care a fost fabricat în anii 1980 și scos la vânzare pentru 8,5 milioane de dolari. În plus, avionului i s-au făcut diverse modernizări, astfel încât durata sa de viață să fie prelungită până la 8.000 de ore. Celelalte două aparate sunt F-16AM și BM Block 20 Mid-Life-Update. Prețul lor este similar, fiind chiar negociabil.