Aplicația Waze a eliminat funcția de raportarea a filtrelor de poliție pentru ca șoferii să devină mai atenți la trafic

Aplicația Waze nu mai permite raportarea de către șoferi a prezenței echipajelor de poliție în trafic.

Utilizatorii au observat schimbarea și au dat de veste și celorlalți șoferi, prin intremediul grupului de Facebook.

Sistemul de alertă a fost eliminat de aplicație, după mai multe plângeri care menționau că aplicația ajută șoferii aflați sub influența alcoolului să scape nepedepsiţi.

Recent, pe Facebook a apărut și un sondaj la care majoritatea șoferilor au votat desființarea funcției de alertă pentru echipajele de poliție.

Waze este un a dintre cele mai populare aplicații folosite internațional pentru reducerea timpului petrecut in trafic și prin obtinerea rapida a unor rute alternative.

Aplicația a devenit celebră datorită fuuncțiilor care pun la curent șoferii cu diverse incidente din trafic: gropi in asfalt, accidente, masini oprite neregulamentar si chiar locurile in care sunt echipaje de politie.

Google sustine ca raportarea acestor evenimente ajuta soferii sa fie mai atenti si sa conduca in consecinta mai prudent, scazand viteza in cazul in care stiu deja ca vor intampina un obstacol, sau ca exista un radar undeva in apropiere.