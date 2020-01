WOW! Cel mai interesant termoșemineu este disponibil acum în România!

Atunci când ești în căutarea sistemului de încălzire perfect pentru casa ta, trebuie numaidecât să iei în calcul și opțiunea folosirii unui termoșemineu pe peleți. Asta deoarece reprezintă o variantă recomandată de majoritatea specialiștilor în materie de sisteme de încălzire pe bază de combustibil solid, prezentând totodată o multitudine de avantaje care mai de care mai atrăgător. Pe piața din România și-au făcut loc termoșemineele pe peleți complet echipate și automatizate cu ajutorul cărora încălzirea locuinței este mai ușor de făcut ca niciodată.

Termoșemineul este un produs profesional, funcționează în regim autonom cu eficiență mai mare de 90%, având un rezervor cu capacitate mare pentru peleți astfel încât să nu fie necesară alimentarea în mod frecvent. Asta oferă avantajul încălzirii eficiente în mod constant a locuinței, timp de câteva zile. Acest sistem avansat de încălzire oferă garanția calității superioare, precizie în construcție, controlul consumului și al temperaturii în mod automatizat.

Fă-ți căminul mai confortabil și mai călduros cu un termoșemineu pe peleți! Alegerea se va dovedi a fi foarte inspirată și cu siguranță vei recomanda această metodă de încălzire și prietenilor.

În prezent, există mai multe modele de termoșeminee care diferă prin dimensiuni, capacitate, putere, design, preț. Indicat este să alegi un produs de cea mai bună calitate, care să fie potrivit încăperii în care îl vei instala. Iar o recomandare pe care ți-o putem face este verificarea ofertei de pe centrale-seminee.ro, acolo unde vei găsi o mulțime de modele atrăgătoare!

Probabil că un prim criteriu în alegerea ta este prețul, dar nu este bine să ai în vedere doar acest aspect pentru a-ți face o părere despre produsul vizat. Cu siguranță poți ține cont și de alți factori care sunt foarte importanți în alegerea termoșemineului potrivit.

Acordă o mare atenție prețului, dar și calității produsului!

Potrivit specialiștilor, termoșemineele mai scumpe au fost mereu mai bune din punct de vedere al eficienței energetice. De asemenea, acestea au de regulă și o durată de viață mai mare. Prin urmare, un termoșemineu realizat din oțel (cu grosimea de 5 mm) are o durabilitate care te va convinge că ai făcut o alegere bună. În plus, are și un mod de încălzire foarte economic și avantajos, prin folosirea peleților ca și combustibil solid principal.

Dacă decizi să investești într-un termoșemineu pe peleți cu ardere ecologică, nu numai că vei face economii considerabile pentru încălzire ci totodată vei proteja și mediul înconjurător. Sistemul are capacitatea de a porni și de a se opri, în funcție de temperatura din casă, garantând astfel costuri reduse. Are un randament la fel de ridicat, o eficiență energetica la cel mai înalt nivel, și poate fi programat pentru a stabili orare de funcționare.

Iar dacă te-am convins să îți cumperi și tu un termoșemineu pe peleți, iată care sunt caracteristicile care nu ar trebui să-i lipsească modelului pe care îl cumperi:

Aprindere automată și ardere ecologică;

Siguranța garantată de materialul foarte rezistent (oțel de 5 mm) și de sticla termorezistentă;

Panou de comandă digital care să permită controlul arderii și ventilației;

Telecomandă pentru accesarea opțiunilor de control de la distanță;

Posibilitatea conectării termoșemineului la un termostat de ambient wireless, prin care se menține sub control consumul de combustibil și temperatura;

Putere mare, eficiență ridicată;

Consum redus de peleți, între 1,3-4,2 kg pe oră;

Capacitatea buncărului de a stoca 40 kg peleți, care pot asigura încălzirea continuă o perioadă îndelungată de timp; un buncăr plin de paleți poate funcționa 48 de ore;

Posibilitatea de a se conecta la un boiler pentru a încălzi apa menajeră.

Toate aceste avantaje sunt oferite de termoșemineul Exotic 25KW ce poate fi achiziționat de pe centrale-seminee.ro.

Cel mai bun termoșemineu trebuie să fie cât mai eficient din punct de vedere energetic

Cu siguranță, un termoșemineu cu peleți din lemn poate încălzi întreaga casă și este eficient termic, atâta timp cât randamentul său este de minim 90%. Dacă termoșemineul are o eficiență maximă, de 100%, atunci ar trebui să producă 5kWh de căldură prin arderea a unui kg de peleți de lemn, ceea ce este ideal.

De obicei, în cazul termoșemineelor existente pe piață la ora actuală, nu se obține un randament de 100% dar, asigurând o instalare corectă precum și folosind doar peleți de cea mai bună calitate, se poate atinge un randament mai mare de 90%.

Un termoșemineu de clasă energetică A, are randamentul chiar de 94%. În acest caz se pierde doar 6% din energia produsă prin ardere, acest procent nefiind valorificat. Dacă alegi un produs de clasă inferioară, este posibil ca randamentul să scadă și să fie nevoie de un consum mai mare de peleți, pentru a obține un confort asemănător.

În concluzie, încălzirea casei cu un termoșemineu pe peleți profesional reprezintă o idee excelentă, eficiența fiind ridicată, în medie de 93-94%. Acest indicator arată că termoșemineul este mai bun decât un cazan pe lemne sau pe cărbune, care are de regulă o eficiență mai scăzută.

Costul pentru exploatare este destul de redus la un termoșemineu. Peleții au prețul mai mic comparativ cu alte tipuri de combustibil – cărbune, gaz, electricitate.

În ceea ce privește curățarea termoșemineului, se poate spune că este simplă. Deșeurile de combustie reprezintă 0,5% din volumul inițial de combustibil. Echipamentul se curăță de obicei cam la fiecare 7 zile.