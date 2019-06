Dorel s-a întrecut pe sine la Zalău: Cum se debarasează un muncitor de molozul de pe bloc (VIDEO)

Dorel a făcut o nouă ispravă, de data aceasta la Zalău. Un muncitor care lucra la acoperișul unui bloc a avut ideea măreață de a arunca molozul, la întâmplare, chiar de pe acoperiș. Deloc nu i-a păsat că trec persoane prin zonă, pe care le-ar putea răni.

În imaginile postate de un internaut se vede cum muncitorul, cocoţat pe acoperişul blocului cu patru etaje, aruncă găleată după găleată, molozul prăbuşindu-se într-un camion amplasat strategic lângă imobil. Unele bucăţi de piatră sau cărămidă au căzut şi pe lângă camion.

Filmarea, postată pe Facebook, a stârnit revolta internauţilor.

