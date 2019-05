Iarna nu se lasă dusă nici chiar la începutul verii.

Românii au avut parte de o vreme extremd e capricioasă anul acesta. Pe Transfăgărășan, drumarii se luptă cu nămeții.

MONICA TATOIU A FĂCUT GESTUL EXTREM! DA, E VORBA DESPRE SINUCIDERE! IMAGINI GREI DE PRIVIT ! (FOTO)

Potrivit autorităților, stradul de zăpadă măsoară pe alocuri chiar și 6 metri.

„Lucrăm în continuare la curățarea zăpezii de pe Transfăgărășan (DN7C) însă colegii noștri de la Districtul Bâlea avansează destul de greu. Stratul de zăpadă bătătorită depășește pe alocuri 5-6 metri grosime și este plină de bucăți mari de stâncă aduse de avalanșele din timpul iernii”, au scris pe pagina de Facebook reprezentanții DRDP Brașov.

FANII LUI MICHAEL SCHUMACHER SUNT ÎN DOLIU! L-AU ÎNGROPAT DEJA! DIN PĂCATE NU S-A MAI PUTUT FACE NIMIC

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.