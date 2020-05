New York, acoperit de zăpadă în luna mai. Vremea anormală din SUA a condus la înregistrarea celor mai scăzute temperaturi din ultimii 43 de ani (FOTO)

Americanii au avut parte de un peisaj inedit sâmbătă și duminică, odată cu ninsoare de la mijlocul lunii mai, când întreaga lume se aproprie de prima lună a verii. În Statele Unite a nins la sfârșitul acestei primăverii, iar termometrele au înregistrat cele mai scăzute temperaturi din ultimii 43 de ani, relatează Washington Post.

Un vortex polar s-a dezlănțuit în Statele Unite, iar oamenii au fost șocați de apariția zăpezii în plină primăvară. Temperaturi aprope record au fost înregistrate din Texas până în Maine și în restul statelor din partea de nord a Floridei. Astfel, meteorologii anunță că au fost înregistrate cele mai scăzute temperaturi din luna mai și din această primăvară, dar și valori total neobișnuite pentru această perioadă, ce depășesc recordul stabilit în urmă cu 43 de ani.

Zăpada și temperaturile scăzute au luat cu asalt și New York-ul, fiind pentru prima dată din 1977 când un strat consistent se depunde în Central Park, au anunțat meteorologii pe Twitter, potrivit CNN. Vortexul polar a adus temperaturi neobișnuite pentru această perioadă a anluui.

Zăpada s-a așternut în timpul nopții și în Pennsylavania, Vermont, New Hempshire, Massachusetts și Maine. Stratul de zăpadă măsoară aproximativ 22 de centimetri. Anul acesta se pare că în New York luna mai s-a demonstrat a fi mai geroasă, iar condițiile de ninsoare au fost mai prezent ca în luna februarie a lui 2020.

❄❄❄Snow in Central Park! In May! The Central Park Automated Surface Observing System (ASOS) recorded snow. This ties the record latest snow set on this day in 1977. pic.twitter.com/RBOHenr3ZG

Meteorologii au emis un cod galben de ninsoare și ger pentru dimineața de sâmbătă, pentru statele din nordul SUA. Chiar și așa însă, se pare că precipitațiile sub formă de ninsoare și temperaturile scăzute, neobișnuite pentru această perioadă a anului s-au extins și către alte regiuni, ajungând până în state precum Georgia și Carolaina de Sud.

Chiar și ala, se pare că pentru nordul Statelor Unite, ninsorile înregistrare în timpul primăverii sunt un fenoment cu care americanii s-au mai conftruntat. Da această dată însă este neobișnuit ca zăpada să apară în luna mai și să se așeze în tot mai multe regiuni, iar valorile scăzute din termometre să se înregistreze și în afara zonei de nord a Americii.

@NWSAlbany @WashCoNYDPS911 #snow has stopped, 8" total on the snow boards. Which month is this, MAZY is what I'll name it!!!! Harford NY, 760' elevation pic.twitter.com/dz9PkNRO3e