ZĂPADĂ în România ÎN PLINĂ VARĂ: Stratul depășește un metru. Drumarii intervin (VIDEO)

Dacă majoritatea ţării se află sub imperiul caniculei, drumarii se chinuie să deszăpezească Transfăgărăşanul la peste 2.000 de metri altitudine. Zăpada viscolită pe şosea depăşeşte în unele locuri un metru jumătate înălţime.

Şoseaua care traversează munţii Carpaţi între judeţele Argeş şi Sibiu urmează să fie deschisă oficial pe 1 iulie. Drumul rămâne deschis maximum patru luni în fiecare an tocmai datorită riscurilor pentru participanţii la trafic generate de eventuale intemperii. Şoseaua urcă până la o altitudine de 2.042 de metri, în căldarea glaciară Bâlea, fiind al doilea drum din România ca înălţime, după Transalpina, care străbate Munţii Parâng din Carpaţii Meridionali şi ajunge până la 2.145 de metri.

