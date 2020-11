Zece polițiști din Dolj, trimiși în judecată după ce au primit mită concentrate pentru pui, prăjituri și torturi pentru nuntă (VIDEO)

Zece agenţi de poliţie de la Serviciul Rutier al IPJ Dolj și de la Biroul Rutier al Poliției Craiova au fost trimiși în judecată de DNA pentru luare de mită. Oamenii legii nu au luat însă bani. Şpaga a costat în torturi de nuntă si concentrate pentru pui.

