Zeci de copii au ajuns la spitalele din Capitală, din cauza mușcăturilor de căpușe

Invasie de căpușe în parcurile din București. Zeci de copii au ajuns la spitalele din Capitală, weekendul trecut, după ce au luat căpușe. Într-o singură zi, la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală s-au prezentat 58 de copii cu mușcături de căpușă, potrivit antena3.

Cum vin oamenii în contact cu căpusele și ce zone ale corpului preferă aceste insecte

Căpusele sunt extrem de active in lunile mai-iulie. Riscul este crescut in zonele impadurite si pe pajistile din preajma padurilor. Acestea mai pot fi aduse in casa sau gradina de caini sau pisici, care sunt expusi cand alearga prin iarba.

Medicii spun că cele mai multe căpușe sunt inofensive si nu necesita tratament medical, însă nu trebuie îndepărtate acasă. Aceste insecte pot fi purtatoare de germeni care cauzeaza boli precum Boala Lyme sau febra Rocky Mountain, potrivit reginamaria.ro.

De obicei, muscaturile acestora sunt nedureroase. Ele prefera zonele calde si umede de pe corp și migreaza de obicei catre zona inghinala, axile si par, unde isi introduc capul sub piele si incep sa se hraneasca cu sange.

Daca se reuseste indepartarea in primele 24 de ore de la muscatura, sansele de a face boala Lyme se reduc considerabil.

Cum ne ferim de căpușe

