Zeci de percheziții în județul Vrancea, într-un dosar penal privind infracţiuni în domeniul silvic (VIDEO)

„În acest moment, poliţiştii vrânceni desfăşoară o acţiune cu efective mărite, context în care sunt efectuate simultan 26 de percheziţii domiciliare. Activităţile au loc în cadrul unui dosar penal, aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii unor infracţiuni la regimul silvic sau conexe acestuia”, a anunțat Paula Enache, precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Vrancea, citată de Agerpres.

La descinderi participă aproximativ 80 de poliţişti de ordine publică, ajutați de luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul IPJ Vrancea și de specialiştidin cadrul Gărzii Forestiere Focşani şi ai Direcţiei Silvice Vrancea. De asemenea, la acţiune participă jandarmi de la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vrancea şi ai Grupării Mobile de Jandarmi Bacău.

Sursă Video: Poliția Română

