Zeci de persoane care aprovizionau cu droguri de mare risc cluburile din Brașov și de pe Valea Prahovei, audiate de DIICOT (VIDEO)

Procurorii DIICOT Ploieşti şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Ploieşti au efectuat, joi, şapte percheziţii în judeţul Braşov într-un dosar de trafic şi deţinere de droguri de risc şi mare risc, stupefiantele fiind distribuite în cluburi de pe Valea Prahovei şi din municipiul Braşov.



Potrivit unor comunicate ale DIICOT şi IGPR, poliţiştii au documentat, începând cu luna septembrie 2019, activitatea infracţională a unei grupări infracţionale formată din cinci persoane implicată în traficul de droguri de risc şi mare risc (cannabis, cocaină, comprimate de ecstasy şi MDMA).

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.