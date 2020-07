Zeci de țări primesc un ajutor de 1 miliard de dolari din partea Chinei, pentru vaccinul anti-coronavirus. Statele care beneficiază de împrumut

China va oferi un împrumut de 1 miliard de dolari către ţările din America Latină şi Caraibe, pentru a le facilita accesul la vaccinul anti-coronavirus, notează CNN.

Ministrul de Externe al Chinei, Wanh Yi, este cel care a făcut anunțul oficial, iar informația a fost confirmată și de autorităţile mexicane.

„Ministerul de Externe al Chinei a spus că vaccinul pe care îl dezvoltă va deveni un bun public universal, astfel că un miliard de euro va fi pus la dispoziţie, sub formă de împrumut, pentru a facilita accesul naţiunilor din regiune la acest antidot. Suntem extrem de recunoscători Chinei, guvernului, dar şi preşedintelui, cu care am avut şansa să discut la telefon, atunci când am cerut ajutor pentru echipament medical. Ne-au trimis multe ajutoare de acolo, iar acum vine această ofertă", a precizat preşedintele mexican Andres Manuel Lopez.

De la sfârșitul lunii mai, țările din America Latină au devenit epicentrul pandemiei de coronavirus, iar studiile arată că statele din regiune au înregistrat mai multe decese cauzate de COVID-19 decât SUA şi Canada la un loc.

Când ar putea fi distribuite primele vaccinuri contra coronavirusului

Organizaţia Mondială a Sănătăţii estimează că un vaccin pentru COVID-19 ar putea fi distribuit chiar la jumatatea anului viitor.

Până pe 15 iulie 2020, pe lista OMS erau clasaţi 23 de candidaţi pentru producerea vaccinului aşteptat de lumea întreagă, produsele fiind încă în evaluări clinice.

Până pe 15 iulie 2020, pe lista OMS erau clasaţi 23 de candidaţi pentru producerea vaccinului aşteptat de lumea întreagă, produsele fiind încă în evaluări clinice.

Dintre aceștia, doar trei au intrat în ultima fază de evaluare a vaccinului, care este şi cea mai importantă, fiind testul real al eficienţei.

Vaccinul Universității Oxford, ChAdOx1 nCoV-19, pare a fi printre cele mai sigure, antrenând sistemul imunitar, anunță BBC NEWS.

Și compania americană Moderna a declarat că va trece din data de 27 iulie la faza finală a testelor clinice în vederea dezvoltării unui vaccin concret împotriva virusului SARS-C0V-2, devenind astfel prima companie din lume care ajunge la această etapă, notează France24.

În acest moment, singurul tratament omologat împotriva noului coronavirus este Remdesivir. Comisia Europeană a autorizat, la nivel european, la începutul lunii iulie, primul medicament pentru lupta împotriva COVID-19. Remdesivir devine astfel primul medicament autorizat la nivelul UE pentru tratamentul împotriva COVID-19. Amintim că în urmă cu câteva săptămâni, SUA a cumpărat aproape întreaga rezervă globală al acestui medicament.

Distribuirea unui vaccin, problemă mondială

Când un vaccin anti-coronavirus va fi disponibil, o problemă a distribuirii sale ar putea fi că prima dată se va beneficia de el pe plan local, ca o formă de „naționalism al vaccinării”, acesta fiind abia ulterior oferit celorlalte națiuni, se teme un fost membru al Organizației Mondiale a Sănătății, actualul președinte al Coaliției pentru Inovații în Pregătirea Epidemică, notează The Guardian.

Dacă se va descoperi un vaccin, producţia ar trebui „distribuită la nivel global pentru a proteja împotriva „naţionalismului vaccinării”, a declarat aceasta, pentru a evita situația în care un stat se va îngriji doar de el însuși la început, în detrimentul celorlalţi.

„Este greu, pentru că va trebui ca oamenii să coopereze. Iar nevoia de a prioritiza propriul stat, cred, va fi foarte mare. După ce o țară va produce un vaccin și îl va oferi propriilor cetățeni vulnerabili, va trebuie să stabilească „cât din acesta va merge, în același timp, către oamenii vulnerabili din lume. În acest moment, suntem toți implicați. Imediat ce se va găsi un vaccin, mi-e teamă că s-ar putea să nu mai fim împreună, așa cum am văzut”, a precizat Jane Halton.